В Уфе прекратили поиски Зугры Гумеровой
Женщину отыскали волонтеры
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей Зугры Гумеровой.
Вчера 26 мая поздно вечером в социальных сетях появилась информация, что в Шакше пропала 83-летняя Зугра Гумерова. Она вышла из дома и не вернулась.
На ее поиски немедленно вышли добровольцы, которые прочесали местность. Уже через пару часов в соцсетях волонтеры объявили радостную новость – Найдена, жива. Где конкретно находилась бабушка, и как ее нашли – не уточняется. Отметим, что женщина страдала потерей памяти. К счастью, все завершилось благополучно.
Если у вас пропал человек, сообщите об этом волонтерам «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU