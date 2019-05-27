В Уфе прекратили поиски Зугры Гумеровой

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-27T07:54:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей Зугры Гумеровой.

Вчера 26 мая поздно вечером в социальных сетях появилась информация, что в Шакше пропала 83-летняя Зугра Гумерова. Она вышла из дома и не вернулась.

На ее поиски немедленно вышли добровольцы, которые прочесали местность. Уже через пару часов в соцсетях волонтеры объявили радостную новость – Найдена, жива. Где конкретно находилась бабушка, и как ее нашли – не уточняется. Отметим, что женщина страдала потерей памяти. К счастью, все завершилось благополучно.

Если у вас пропал человек, сообщите об этом волонтерам «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU