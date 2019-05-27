В Уфе пройдет аукцион по продаже арестованных квартир

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-27T06:31:13+03:00

Желающие могут подать заявку на участие

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В столице Башкирии 14 июня пройдет электронный аукцион по продаже арестованной недвижимости. Как сообщает портал «UfaCityNews.ru», желающие приобрести жилье могут подать заявку до 7 июня. Торги пройдут в Интернете по адресу rts-tender.ru.

С молотка уйдут 10 лотов:

- квартира площадью 64,4 квадратных метра по адресу: Зайнаб Биишевой, 5. Начальная стоимость – 3 880 000 рублей;

- квартира площадью 32,4 квадратных метра по адресу: Заки Валиди, 3. Начальная стоимость – 2 384 000 рублей;

- квартира площадью 29,9 квадратных метра по адресу: Свободы, 47. Начальная стоимость – 835 720 рублей;

- квартира площадью 37,2 квадратных метра по адресу: Кольцевая, 159 корпус 1. Начальная стоимость – 1 462 000 рублей;

- квартира площадью 32,2 квадратных метра по адресу: Борисоглебская, 30/1. Начальная стоимость – 952 892 рубля;

- квартира площадью 51,3 квадратных метра по адресу: Петропавловская, 51. Начальная стоимость – 2 451 400 рублей;

- квартира площадью 54,4 квадратных метра по адресу: Адмирала Макарова, 18/1. Начальная стоимость – 1 890 502 рубля;

- квартира площадью 28,3 квадратных метра по адресу: Суворова, 88. Начальная стоимость – 991 440 рублей;

- квартира площадью 57,3 квадратных метра по адресу: Революционная, 82. Начальная стоимость – 2 660 595 рублей;

- квартира площадью 21,2 квадратных метра по адресу: Вологодская, 54/1. Начальная стоимость – 965 600 рублей.

Подробности также можно узнать по телефону: 251-18-19.

ИСТОЧНИК KP.RU