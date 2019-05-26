Синоптики рассказали, когда в Башкирии установится жаркая погода
Июнь обещает быть сухим и теплым
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Жителям Башкирии надоело мерзнуть и одеваться в теплые куртки. Наконец, летнее тепло придет в регион уже со следующей недели.
Завтра, 27 мая, столбик термометра днем покажет +24 градуса днем. В дальнейшем с каждым днем будет становиться все теплее и теплее. Но в первые три дня недели ожидается пасмурная погода. Жара придет в пятницу, 31 мая, когда воздух прогреется до +30 градусов. Ночью средняя температура воздуха составит +14 градусов. А вот ближе к концу в республику вновь придут дожди и грозы.
По данным сервиса «Gismeteo.ru», июнь будет сухой и довольно жаркий. Такой прогноз давали и в Росгидромете.
ИСТОЧНИК KP.RU