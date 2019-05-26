Уфа на свое 445-летие потратит 1,5 млн рублей
Столица Башкирии 12 июня отмечает свое 445-летие. На свой день рождения Уфа потратит 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Эти средства пойдут на написание сценария, привлечение режиссерско-постановочной и технической группы, ведущих, звукорежиссеров, операторов.
В документах говорится, что праздничная программа должна представлять из себя высокохудожественное цельное тематическое театрализованное представление.
- Обязательна трансляция символики 100-летия Республики Башкортостан и организация театрализованного представления «Уфа – столица Первой Республики», - отмечается на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU