Уфа на свое 445-летие потратит 1,5 млн рублей

26 Май 19:53 2019-05-26T19:53:20+03:00

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Столица Башкирии 12 июня отмечает свое 445-летие. На свой день рождения Уфа потратит 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Эти средства пойдут на написание сценария, привлечение режиссерско-постановочной и технической группы, ведущих, звукорежиссеров, операторов.

В документах говорится, что праздничная программа должна представлять из себя высокохудожественное цельное тематическое театрализованное представление.

- Обязательна трансляция символики 100-летия Республики Башкортостан и организация театрализованного представления «Уфа – столица Первой Республики», - отмечается на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU