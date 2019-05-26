«Не доехал всего 30 километров» : в Башкирии врачи борются за жизнь мотоциклиста
Вчера днем, 25 мая, под Белорецком произошла авария с участием мотоцикла. По предварительным данным, уфимец за рулем спортивного байка "Хонда" не справился с управлением и перевернулся.
К счастью, молодой человек выжил, но теперь ему предстоит пережить несколько операций.
Разбившимся пилотом оказался Юрий Коровин. Как сообщают близкие, он получил довольно серьезные травмы – перелом позвоночника, таза, ноги. В этот день он ехал на базу отдыха «Арский камень» на открытие мотосезона. До пункта назначения ему оставалось ехать всего 30 километров.
- Скорая отвезла в больницу Белорецка. Готовят к операции. Родители выехали к нему, - написала его знакомая в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU