«Не доехал всего 30 километров» : в Башкирии врачи борются за жизнь мотоциклиста

26 Май 15:21 2019-05-26T15:21:12+03:00

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Вчера днем, 25 мая, под Белорецком произошла авария с участием мотоцикла. По предварительным данным, уфимец за рулем спортивного байка "Хонда" не справился с управлением и перевернулся.

К счастью, молодой человек выжил, но теперь ему предстоит пережить несколько операций.

Разбившимся пилотом оказался Юрий Коровин. Как сообщают близкие, он получил довольно серьезные травмы – перелом позвоночника, таза, ноги. В этот день он ехал на базу отдыха «Арский камень» на открытие мотосезона. До пункта назначения ему оставалось ехать всего 30 километров.

- Скорая отвезла в больницу Белорецка. Готовят к операции. Родители выехали к нему, - написала его знакомая в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU