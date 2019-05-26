2019-05-26T12:42:20+03:00
Общество

Жители Башкирии проехали велоколонной по центральным улицам Уфы

В столице прошел «День тысячи велосипедистов»
Рустем АХУНОВ
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Велофестиваль прошел в Уфе уже в девятый разВелофестиваль прошел в Уфе уже в девятый разФото: Рустем АХУНОВ
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26 мая в Уфе провели уже традиционный «День тысячи велосипедистов».

Среди участников было много детей Фото: Рустем АХУНОВ

Среди участников было много детейФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Праздник для всех любителей активного отдыха проходит в Уфе уже в девятый раз. В целом, его концепция не поменялась – десятки тысяч людей на велосипедах дружно проезжают по проспекту Октября, а затем добираются до телецентра и памятника Салавата Юлаеву. В конечной точке всех участников ждет программа от организаторов фестиваля и их партнеров. Уфимцев и гостей столицы обучают ремонту велосипедов, развлекают песнями и выступлениями спортсменов. Сам велопарад был бесплатным для всех участников, однако за определенную плату можно было приобрести «красивый» номер для велосипеда. По словам организаторов, собранные таким образом деньги потратят на создание тактильного мини-парка для особенных детей в Уфе.

Ради велосипедистов перекрыли центральные улицы Уфы Фото: Рустем АХУНОВ

Ради велосипедистов перекрыли центральные улицы УфыФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Традиционно, в празднике каждый год участвовал Рустэм Хамитов. В этом году список VIP-гостей ограничился бывшим мэром столицы Иреком Ялаловым, председателем госкомитета Башкирии по транспорту Тимуром Мухаметьяновым и еще несколькими республиканскими чиновниками.

Следующий «День тысячи велосипедистов» будет юбилейным Фото: Рустем АХУНОВ

Следующий «День тысячи велосипедистов» будет юбилейнымФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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