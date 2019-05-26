2019-05-26T09:21:35+03:00
Общество

В Уфе прекратили поиски 20-летнего Фаиля Ахмерова

Молодого человека нашли живым
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии сегодня, 26 мая, прекращены поиски 20-летнего Фаиля Ахмерова. К счастью, молодого человека нашли живым и здоровым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт», которые начали поиски. Где нашли парня и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Напомним, что Фаиль пропал 22 мая. Он перестал выходить на связь с близкими. Никто из друзей также не знал, где он может находиться. Благо, все завершилось благополучно. Студент объявился сразу же, как его подали в розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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