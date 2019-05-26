Уфимца осудили за пост в социальных сетях
Молодого человека обязали выплатить штраф
фото: архив КП
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С постами и высказываниями в Интернете нужно быть аккуратней. На этом на собственном опыте убедился 19-летний уфимец, которого привлекли к административной ответственности за «возбуждение вражды и ненависти».
Заметила данный пост прокуратура Калининского района Уфы в ходе мониторинга социальных сетей. Выяснилось, что молодой человек разместил запись, в котором оскорбительно и враждебно высказывался в отношении жителей Кавказа. По решению суда теперь он обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU