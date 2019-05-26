2019-05-26T08:01:28+03:00
Общество

В Башкирии снизилась рождаемость

Аналитики привели данные за два месяца 2019 года
Эльвина АПАРИНА
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В регионе остро стоит проблема рождаемости. Так, за январь-февраль на свет появились 6 852 ребенка. Как сообщает портал «UfaTime.ru», это на 858 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным Башстата, 2532 ребенка – первенцы, 2501 ребенок стал вторым в семье, а 1 269 – третьими. Также есть семьи, в которых появились четвертые дети – их 360, и пятые – 188.

Самая высокая рождаемость отмечается в Бурзянском районе. Далее следуют Белокатайский, Аскинский и Кугарчинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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