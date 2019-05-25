2019-05-25T15:02:41+03:00
Политика

В районных администрациях Башкирии для помощи предпринимателям введут новую должность

Об этом объявил врио главы республики Радий Хабиров
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Уже с 1 июля во всех районных администрациях Башкирии введут новую должность для помощи предпринимателям. Официальное ее название - заместитель главы администрации по предпринимательству.

Об нововведениях лично сообщил глава республики Радий Хабиров. Произошло это в Уфе на презентации нового центра «Мой бизнес».

- Во всех 63 муниципалитетах появится человек, который вам друг и соратник, который понимает проблемы бизнеса и способен продавливать необходимые решения в администрациях, - уверил руководитель региона.

Напомним, что неделю назад Хабиров возмутился историей закрытия после проверки кафе уфимского предпринимателя Мухамедьярова и применил термин «кошмарение бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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