В районных администрациях Башкирии для помощи предпринимателям введут новую должность
Уже с 1 июля во всех районных администрациях Башкирии введут новую должность для помощи предпринимателям. Официальное ее название - заместитель главы администрации по предпринимательству.
Об нововведениях лично сообщил глава республики Радий Хабиров. Произошло это в Уфе на презентации нового центра «Мой бизнес».
- Во всех 63 муниципалитетах появится человек, который вам друг и соратник, который понимает проблемы бизнеса и способен продавливать необходимые решения в администрациях, - уверил руководитель региона.
Напомним, что неделю назад Хабиров возмутился историей закрытия после проверки кафе уфимского предпринимателя Мухамедьярова и применил термин «кошмарение бизнеса».
ИСТОЧНИК KP.RU