2019-05-25T19:38:35+03:00
Общество

В Башкирии бабушка поверила в несуществующую денежную реформу и осталась без накоплений

Полиция возбудила уголовное дело
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Доверчивость к незнакомым обернулась серьезными неприятностями для 88-летней пенсионерки из Салавата. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, в один из вечеров к ней в дом постучалась неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей одной из государственных служб и рассказала о новой денежной реформе в стране. Также она заявила, что все имеющие в наличии денежные банкноты нужно немедленно заменить.

Далее все развивалось предсказуемо. Пенсионерка достала из запасов все свои деньги. Мошенница в какой-то момент попросила у бабушки стакан воды, и, пока та вышла из комнаты, схватила все 68 тысяч рублей и поскорее убежала из дома. Заодно она еще успеть выкрасть мобильный телефон.

Позже горожанка обратилась в полицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело, в настоящий момент оперативники занимаются поисками и устанавливают личность злоумышленницы.

МВД Башкирии напоминает всем гражданам, что не стоит открывать дверь подозрительным личностям, а тем более впускать их в дом. Все официальные работники государственных служб при обходе граждан всегда имеют при себе удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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