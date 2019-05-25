2019-05-25T09:03:37+03:00
Общество

Стало известно, в каких районах и городах Башкирии чаще умирают

Статистику по смертности предоставил Башстат
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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По итогам первых двух месяцев 2019 года в Башкирии зафиксировано увеличение количества смертей. Как сообщает UfacityNews.ru, за январь и февраль в республике погибли 8 656 человек. Это на 293 смерти больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

На первом месте по смертности предсказуемо находится Уфа. Согласно официальным цифрам, только в столице региона умерли 2 094 человека. Следом идут Стерлитамак (541) и Салават (320). На четвертом и пятом местах по количеству смертей расположился Белорецкий район (299) и Туймазинский (288), соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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