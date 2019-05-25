Стало известно, в каких районах и городах Башкирии чаще умирают

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-25T09:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам первых двух месяцев 2019 года в Башкирии зафиксировано увеличение количества смертей. Как сообщает UfacityNews.ru, за январь и февраль в республике погибли 8 656 человек. Это на 293 смерти больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

На первом месте по смертности предсказуемо находится Уфа. Согласно официальным цифрам, только в столице региона умерли 2 094 человека. Следом идут Стерлитамак (541) и Салават (320). На четвертом и пятом местах по количеству смертей расположился Белорецкий район (299) и Туймазинский (288), соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU