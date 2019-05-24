2019-05-24T17:35:20+03:00
Происшествия

В Уфе из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок

Родители оставили малышку дома одну
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба управления гражданской защиты УфыФото: пресс-служба управления гражданской защиты Уфы
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Сегодня, 24 мая, около 16:00 в башкирской столице в доме №26 по улице Сагита Агиша произошло ЧП. По данным Управления гражданской защиты Уфы из окна пятого этажа выпала трехлетняя девочка.

Как выяснилось, дядя девочки ненадолго оставил ее дома одну. А когда пришел, то обнаружил, что ребенка в квартире нет. Пройдя дальше на лоджию, он увидел, что там открыто окно. По предварительной информации девочка выпала именно оттуда.

Известно, что после падения ребенок выжил. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи срочно доставили малышку в одну из городских больниц. О ее состоянии на данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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