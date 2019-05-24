Семье погибшего машиниста из Сибая выплатили два миллиона рублей

24 Май 19:00 2019-05-24T19:00:03+03:00

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В феврале 2019 года в семье Иргалиных в Сибае произошла страшная трагедия. В горящей шахте погиб глава семейства 31-летний Гаяз Иргалин. Мужчина отравился газом, страховая компания признала это страховым случаем. Семье погибшего она выплатила два миллиона рублей.

Напомним, что ЧП произошло в филиале Учалинского ГОКа. У погибшего остались 24-летняя жена и годовалая дочь.

- После звонка у меня земля из-под ног ушла. Я не могла и не хотела в это верить. Раньше он никогда не жаловался на свое здоровье, на условия труда. Никогда не рассказывал мне о проблемах на работе. Он там уже девять лет работал, как с армии вернулся, - говорила супруга Гаяза «Комсмолке» ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU