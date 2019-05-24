На следующей неделе в Уфу придет жара

24 Май 17:23 2019-05-24T17:23:39+03:00

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В Уфу, наконец-то, придет жара. Погода улучшится уже в это воскресенье, 26 мая. Температура воздуха составит +23 градуса, целый день будет светить солнце, осадков не ожидается. Такой характер погоды сохранится до вторника – правда, 28-го пройдет небольшой дождь, местами с грозой.

Настоящая жара начнется 29 мая – в среду воздух прогреется до +28 градусов. Дождей не ожидается, так что, зонт можете оставить дома. В четверг и пятницу, 30 и 31 мая, температура воздуха поднимется до +29 градусов. В первый день лета будет тепло, но пройдет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU