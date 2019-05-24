В Башкирии 33-летний мужчина изнасиловал соседку-подростка

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-24T12:48:36+03:00

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Накануне в Туймазинском районе Башкирии задержали 33-летнего мужчину. Он подозревается в том, что надругался над своей соседкой-школьницей.

С заявлением в полицию пришла мать 14-летней девочки. Она сообщила, что мужчина не работают, и с ним они проживают рядом. Об этом сообщает издание «Ufa1.ru» со ссылкой на собственный источник. Он отметил, что злоумышленник задержан, и ему грозит реальный срок.

Напомним, что почти две недели назад в Уфе задержали молодого парня, который надругался над ученицей одной из школ в лифте жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU