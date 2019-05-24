В Башкирии сотрудник исправительной колонии выстрелил в своего коллегу

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-24T10:43:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне днем в колонии строгого режима №7 в Мелеузе произошел несчастный случай.

33-летний начальник караула выстрелил в своего коллегу из пистолета Макарова. Как выяснилось, он случайно нажал на курок. Пуля попала в бедро 32-летнего сотрудника. Приехавшие на место медики увезли его в местную больницу, прогнозы утешительные - жить будет.

Известно, что оба сотрудника служат в ФСИНе более 10 лет. В ведомстве комментируют, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка, это был несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU