В Башкирии сотрудник исправительной колонии выстрелил в своего коллегу
По данному факту сейчас проводят проверку
фото: архив КП
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Накануне днем в колонии строгого режима №7 в Мелеузе произошел несчастный случай.
33-летний начальник караула выстрелил в своего коллегу из пистолета Макарова. Как выяснилось, он случайно нажал на курок. Пуля попала в бедро 32-летнего сотрудника. Приехавшие на место медики увезли его в местную больницу, прогнозы утешительные - жить будет.
Известно, что оба сотрудника служат в ФСИНе более 10 лет. В ведомстве комментируют, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка, это был несчастный случай.
ИСТОЧНИК KP.RU