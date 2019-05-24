Из Уфы в Ростов-на-Дону не смог вовремя вылететь самолет Sukhoi Superjet 100

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-24T09:57:07+03:00

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Сегодня, 24 мая, из уфимского аэропорта люди не смогли вовремя вылететь в Ростов-на-Дону на самолете Sukhoi Superjet 100. Это связано с технической причиной. Время задержки составило ровно пять часов.

Рейс авиакомпании «Азимут» А4-222 Уфа — Ростов-на-Дону был назначен на 6:15 по местному времени, но пассажирам удалось вылететь лишь в 11:15.

В пресс-службе аэропорта отметили, что вылетающих обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.

Напомним, вчера пассажиры также не смогли вовремя вылететь на самолете Sukhoi Superjet 100 из Москвы в Уфу. Это связано с дополнительными проверками воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU