Суд признал закрытие кафе «Ферма» в Уфе необоснованным

СЕГОДНЯ 06:17 2019-05-24T06:17:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировский районный суд Уфы признал незаконным решение регионального Роспотребнадзора по кафе «Ферма». На прошлой неделе инспектор ведомства Ольга Сидорчева закрыла его и наложила солидный штраф. Однако владельцу кафе – миллионеру Альберту Мухамедьярову – удалось оспорить претензии роспотреба.

Ревизор указала, что в кафе нет отдельных цехов для приготовления рыбных, мясных и овощных блюд, но представители организации доказали обратное. Ряд других нарушений в суде признали несущественными. В итоге, как сообщает РБК-Уфа, суд заменил запрет деятельности кафе на 30 тысяч рублей штрафа.

Напомним, владелец ресторации, возмущенный внеплановой проверкой, рассказал о ситуации главе Башкирии. Тот раскритиковал действия надзирающего ведомства. Позже руководство роспотреба вызвало ревизора Сидорчеву «на ковер», после чего та, предположительно, свела счеты с жизнью. Близкие уверены, что это было убийство. Делом занимается Следком.

ИСТОЧНИК KP.RU