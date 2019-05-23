2019-05-23T18:31:00+03:00
Происшествия

В Уфе охранник ЧОПа жестоко избил буйного покупателя

Сотрудник охранного агентства применил дубинку и перцовый баллончик
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»
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Сегодня стало известно о вопиющем случае, произошедшем в одном из уфимских магазинов еще 18 мая. Тогда в супермаркет вошел неадекватный мужчина и стал громко и нецензурно ругаться. Прибывшие охранники одного из ЧОПов сначала отвели мужчину в подсобку, а затем один из них избил покупателя.

Накануне ГТРК «Башкортостан» опубликовала кадры этого вопиющего случая. На видео видно, как охранник брызгает мужчине в глаза из перцового баллончика. Возможно не трезвый посетитель откашлялся и продолжил ругаться. Тогда сотрудник ЧОПа стал избивать его резиновой дубинкой.

В ЧОПе прокомментировали инцидент. «Комсомолке» сообщили, что охранник прибыл по тревоге через 4 минуты.

- Как выяснилось на месте, персоналу магазина самостоятельно удалось заблокировать нарушителя и изъять у него похищенные товары, в ходе задержания нарушитель ударил по лицу одного из продавцов магазина.

Прибывший сотрудник «Дельта», застал нарушителя около касс. На требование охранника следовать с ним в подсобное помещение, он не реагировал, громко кричал, выражался нецензурной бранью.

Несмотря на это, охраннику удалось сопроводить нарушителя в техническое помещение, где правонарушитель продолжал вести себя агрессивно и несколько раз пнул по ногам охранника.

Так как в подсобном помещении в тот момент находились материальные ценности магазина, а также сотрудники, для которых нарушитель был явной угрозой. Охранник принял решение для их защиты распылить слезоточивый газ и применить резиновую палку.

Как видно из представленного видео сотрудник охраны совершал удары по рукам и ногам нарушителя, при этом стараясь не задевать спину и другие жизненно важные органы, - рассказали нам в охранном предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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