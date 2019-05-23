Житель Башкирии убил приятеля из-за сигареты

23 Май 13:35 2019-05-23T13:35:11+03:00

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На днях в Альшеевском районе Башкирии произошла жуткая история. 22 мая в селе Раевский было обнаружено тело 54-летнего местного жителя. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов практически сразу установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 55-летний житель района. Следком по Башкирии возбудил уголовное дело.

По предварительной версии, во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Собутыльники не смогли договориться, кому достанется последняя сигарета в пачке. В итоге один из участников ссоры зарезал другого, нанеся ему более трех ударов ножом в грудную клетку.

- В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU