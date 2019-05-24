2019-05-24T07:06:30+03:00
Общество

Стало известно, сколько за год заработали руководители силовых ведомств в Башкирии

Декларации о доходах представила и председатель Верховного суда республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне руководители надзорных и силовых структур Башкирии представили декларации о доходах за 2018 год. На официальном сайте прокуратуры республики появились официальные документы. Согласно отчету, прокурор Андрей Назаров заработал в прошлом году 3,3 млн рублей. В 2017 году он заработал 3,1 млн рублей.

Что касается собственности, то прокурор Башкирии задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg и квартиру площадью 123,6 кв метров, которая находится в совместной собственности Назарова и его супруги.

Заместители прокурора заработали за год чуть меньше своего начальника. Руслан Зубаиров и Виктор Логинов получили за год каждый примерно по 2,6 млн рублей. Кроме того у Зубаирова в собственности «Шевроле Нива», жилой дом в 27 кв метров и участок на 10 соток. У Логинова есть автоприцеп, катер и доля в квартире общей площадью 108,5 кв м. Он же имеет в пользовании два земельных участка 15 и 40 соток и жилой дом в 221,8 кв метров.

Руководитель следкома по Башкирии Валерий Липский заработал в прошлом году 1,68 млн рублей, а его супруга – 1,9 млн рублей. Его заместитель Руслан Султанов заработал 2,5 млн рублей, а его супруга – 1,5 млн рублей.

Председатель Верховного суда Земфира Латыпова заработала в 2018 году 3,86 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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