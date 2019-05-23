Стали известны подробности исчезновения 15-летней школьницы из Башкирии

23 Май 08:31 2019-05-23T08:46:41+03:00

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Родные и близкие 15-летней жительницы Нефтекамска Жанны Нгуен бьют тревогу: девочка ушли из дома 18 мая и бесследно пропала. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. К поискам подростка подключился поисковый отряд «Поиск детей – Уфа».

- Раньше не пропадала никогда. Она вообще не бунтарка. Спокойный, уравновешенный ребенок. Я знаю, что у неё есть парень, зовут Андрей. Знаю, что он живёт на 2 города - Нефтекамск и вроде бы Астрахань. Последний раз видели её с каким то парнем, но я не знаю он ли это?- рассказала в беседе с «Комсомолкой» сестра пропавшей Анастасия.

Известно, семья девушки не полная и в детстве она пережила трагедию. Ее сестра переживает за ее судьбу и просит всех неравнодушных помочь в поисках Жанны.

Приметы Жанны Нгуен: на вид 15-16 лет, рост 167 сантиметров, худощавое телосложение.

Была одета: Синяя куртка, голубые джинсы. С собой у школьницы был рюкзак и паспорт.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-987-607-55-26.

ИСТОЧНИК KP.RU