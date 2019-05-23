В Башкирии на трассе столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик: погиб водитель автомобиля

23 Май 08:20 2019-05-23T08:20:33+03:00

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Вчера ночью, 22 мая, серьезное ДТП произошло на трассе в Мечетлинском районе Башкирии. На 135-ом километре автодороги «Кропачево-Месягутово-Ачит» столкнулись ВАЗ-2107 и попутный грузовик «Ман». От страшного удара легковушка вылетела в кювет: ее смяло, словно консервную банку, а крышу и вовсе оторвало. Молодой 21-летний водитель погиб на месте происшествия, а его 20-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2400 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU