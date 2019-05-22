В Башкирии судебные приставы помогли мужчине вытащить друга из погреба

22 Май 19:03 2019-05-22T19:03:16+03:00

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В Башкирии двое судебных приставов пришли на помощь мужчине, вытаскивавшему из погреба полуживого друга.

По данным пресс-службы ведомства, история приключилась в Альшеевском районе республики. Проходя мимо гаражей, сотрудники службы судебных приставов услышали подозрительные крики. Оказалось, что внутри одной из конструкций местный житель вытащить своего друга, потерявшего сознание. Вместе они вытащили пострадавшего, а затем один из приставов сделал мужчине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

К счастью, вскоре мужчина пришел в себя. Выяснилось, что в погреб он полез за картошкой, но внизу потерял сознание из-за скопившегося угарного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU