В Уфе пройдут гастроли Cirque du Soleil
Артисты приедут в конце 2019 года
В Уфе выступят артисты Cirque du Soleil
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В конце декабря 2019 года в Уфе выступят артисты знаменитого Cirque du Soleil.
Известно, что гастроли всемирно известного цирка будут настоящим новогодним подарком для жителей республики. Известно, что в уфимской «Уфа-арене» артисты будут выступать целых пять дней – с 25 по 29 декабря. Всего в Уфе пройдет семь представлений ледового шоу.
Цены на билеты начинаются от двух тысяч рублей. Их продажа началась уже сегодня.
Любопытно, что в башкирской столице артисты представят «ледовый» перфоманс. Его режиссер – создатель шоу на открытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Себастьян Солдевилья.
ИСТОЧНИК KP.RU