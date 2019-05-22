В Уфе пройдут гастроли Cirque du Soleil

22 Май 17:19 2019-05-22T17:19:28+03:00

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В конце декабря 2019 года в Уфе выступят артисты знаменитого Cirque du Soleil.

Известно, что гастроли всемирно известного цирка будут настоящим новогодним подарком для жителей республики. Известно, что в уфимской «Уфа-арене» артисты будут выступать целых пять дней – с 25 по 29 декабря. Всего в Уфе пройдет семь представлений ледового шоу.

Цены на билеты начинаются от двух тысяч рублей. Их продажа началась уже сегодня.

Любопытно, что в башкирской столице артисты представят «ледовый» перфоманс. Его режиссер – создатель шоу на открытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Себастьян Солдевилья.

ИСТОЧНИК KP.RU