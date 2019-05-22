В Башкирии бесследно пропал 18-летний Данила Неудачин

22 Май 15:49 2019-05-22T15:49:16+03:00

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В Башкирии пропал без вести 18-летний житель Белорецка Данила Неудачин. Последний раз юноша выходил на связь с близкими 9 мая. С тех пор, вот уже две недели, они не представляют, где находится молодой человек. Они распространили информацию о пропавшем через соцсети и обратились к волонтерам.

По словам близких, Данила мог уехать в другой город, так как его документов нет дома.

Приметы Данилы: рост 180-185 см., сильно сутулится, худощавого телосложения.

Был одет: спортивный костюм серого цвета.

Если вы видели юношу или что-то знаете о его передвижениях, сообщите в полицию 02, координатору поисков по Белорецку 8-960-397-85-18 или на дежурный телефон отряда "Поиск Детей - Башкортостан" 8-927-969-89-19

ИСТОЧНИК KP.RU