Вынесла на себе: жительница Башкирии спасла из пожара 80-летнюю соседку

22 Май 14:31 2019-05-22T14:32:04+03:00

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Вчера днем, 21 мая, в одном из садовых домиков поселка Максимовка вспыхнул пожар. Дым на участке заметила соседка – Флюза Мугимова. Подойдя ближе, она увидела огонь и услышала мольбы о помощи. Женщина сразу ринулась внутрь дома, ее не смутило, что пламя уже охватило все строение. На полу она увидела свою 80-летнюю соседку. Женщина подняла ее и вынесла на себе из горящего дома. Только после этого она вызывала пожарных.

В четвертом часу дня те прибыли на место и за 40 минут потушили пламя. Спасенная пенсионерка получила ожоги, ее доставили на скорой в больницу №18 города Уфы. Если бы не соседка, все могло бы закончиться намного трагичнее.

В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что намерены ходатайствовать о награждении Флюзы Мугимовой ведомственным знаком отличия МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU