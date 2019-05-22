В Башкирии прекратили поиски 14-летней школьницы

22 Май 09:35 2019-05-22T09:42:14+03:00

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В Октябрьском сегодня, 22 мая, прекратили поиски 14-летней школьницы. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». К счастью, подростка нашли живым и здоровым. Где все это время находилась девочка, история умалчивает. Такой информацией поисковики не делятся.

Напомним, что родители школьницы забили тревогу, когда в понедельник, 20 мая, она не вернулась домой с прогулки. Они обратились в полицию и к волонтерам. Благо, все завершилось хорошо. Сейчас она уже находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU