В одном из районов Уфы ввели карантин по бешенству

22 Май 08:29 2019-05-22T08:29:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Уфы объявили карантин по бешенству. Речь идет о территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, указ об установлении карантина подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Причины введения экстренных мер пока не уточняются.

Напомним, что люди могут заразиться бешенством, если вступят в контакт с больным животным, вирус передается через слюну. При каких-либо подозрениях на заражение нужно немедленно обратиться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU