В одном из районов Уфы ввели карантин по бешенству
Указ дал глава Башкирии
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Октябрьском районе Уфы объявили карантин по бешенству. Речь идет о территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, указ об установлении карантина подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Причины введения экстренных мер пока не уточняются.
Напомним, что люди могут заразиться бешенством, если вступят в контакт с больным животным, вирус передается через слюну. При каких-либо подозрениях на заражение нужно немедленно обратиться в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU