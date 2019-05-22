В Италии полиция задержала известного миллионера из Башкирии

22 Май 08:43 2019-05-22T08:43:36+03:00

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Накануне итальянская полиция арестовала уфимского предпринимателя Андрея Смышляева. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на собственной вилле, что на озере Комо в Италии. Ордер на его арест был выдан еще в январе судом в Уфе. Об этом со ссылкой на адвоката Смышляева сообщает РИА Новости.

Известно, что бизнесмена обвиняют в преднамеренном банкротстве компании «Трек», гендиректором которой он являлся. По версии следствия, в декабре 2015 года он от лица компании заключил договор на поставку товара на сумму 34,6 млн рублей. В марте 2016 года фирма была объявлена банкротом, а сумма долга по договору поставки составила 2,85 млн рублей.

В начале этого года российские власти направили все необходимые документы на арест и экстрадицию Андрея Смышляева. В ближайшее время он предстанет перед итальянским судом, где будет решаться вопрос о его возвращении на Родину.

По данным издания «КоммерсатЪ-Уфа», Андрей Смышляев является владельцем сети шинных магазинов «Таганка», радиостанций «Шансон-Уфа» и Loveradio.

ИСТОЧНИК KP.RU