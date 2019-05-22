Регфонд Башкирии покупает пассажирский вертолет за 435 млн рублей

22 Май 08:22 2019-05-22T08:22:15+03:00

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«Региональный фонд» Башкирии хочет приобрести вертолет для перевозки VIP-персон. Предполагаемая цена для вертушки – около 435 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

По информации «Коммерсанта», вертолет должен быть не старше четыре лет и иметь четыре VIP-кресла повышенной комфортности. Кроме того, в воздушном судне необходимы жидкокристаллический монитор, DVD-проигрыватель, два стола, два шкафа, туалет, гардероб и буфет.

Вмещать такой вертолет должен не менее семи пассажиров и трех членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU