Регфонд Башкирии покупает пассажирский вертолет за 435 млн рублей
В «вертушке» обязательно должны быть кресла повышенной комфортности
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Региональный фонд» Башкирии хочет приобрести вертолет для перевозки VIP-персон. Предполагаемая цена для вертушки – около 435 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.
По информации «Коммерсанта», вертолет должен быть не старше четыре лет и иметь четыре VIP-кресла повышенной комфортности. Кроме того, в воздушном судне необходимы жидкокристаллический монитор, DVD-проигрыватель, два стола, два шкафа, туалет, гардероб и буфет.
Вмещать такой вертолет должен не менее семи пассажиров и трех членов экипажа.
ИСТОЧНИК KP.RU