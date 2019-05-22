В Башкирии вновь завоют сирены

22 Май 07:53 2019-05-22T07:53:58+03:00

На этот раз предупреждение прозвучит также по радио и телевидению

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Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Башкирии 23 мая. Проверка систем оповещения будет проводиться с 10 до 11 часов утра.

Как рассказали в госкомитете по ЧС, на территории региона будут на три минуты включать электросирены, а по телевидению и радио пустят речевое сообщение. Оно прозвучит на «Первом канале», а также каналах «Россия 1», «БСТ», радио «Спутник ФМ», «Юлдаш» и «Ашкадар». Участвовать в проверке будут и операторы сотовой связи.

В ведомстве напомнили, что в случае реальной угрозы сирены будут выть дольше, до пяти минут.

ИСТОЧНИК KP.RU