В Башкирии насмерть разбился мужчина на мотоцикле «Урал»

22 Май 07:12 2019-05-22T07:12:37+03:00

Изменить размер текста: A A

21 мая днем в Дуванском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием мотоцикла.

В ГИБДД по РБ сообщили, что в лесу около села Метели было найдено тело 60-летнего мужчины. Местный житель разбился на мотоцикле «Урал», когда ехал в сторону реки «Ай». В результате опрокидывания в кювет он получил серьезные травмы и погиб до приезда медиков.

В ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. Всего за сутки в Башкирии произошло 12 автоаварий, в которых один человек погиб и 13 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU