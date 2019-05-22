В Башкирии насмерть разбился мужчина на мотоцикле «Урал»
Его тело было обнаружено в лесу
фото: ГИБДД по РБ
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21 мая днем в Дуванском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием мотоцикла.
В ГИБДД по РБ сообщили, что в лесу около села Метели было найдено тело 60-летнего мужчины. Местный житель разбился на мотоцикле «Урал», когда ехал в сторону реки «Ай». В результате опрокидывания в кювет он получил серьезные травмы и погиб до приезда медиков.
В ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. Всего за сутки в Башкирии произошло 12 автоаварий, в которых один человек погиб и 13 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU