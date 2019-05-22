Жительница Башкирии в пылу ссоры ударила ножом своего супруга
На днях в полицию поступило сообщение из белорецкой больницы, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением. Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что за нож схватилась жена пострадавшего. По предварительным данным, супруги крепко повздорили, и женщина, не выдержав накала страстей, схватила кухонный нож и вонзила его в грудь супруга. Мужчина сам смог вызвать скорую помощь, его немедленно госпитализировали, и сейчас его состояние оценивается, как удовлетворительное.
- Сотрудники полиции задержали 33-летнюю местную жительницу. Установлено, что в момент ссоры женщина была трезва, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД. - По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU