Бешеный барсук напал на посетителей уфимского магазина

21 Май 15:17 2019-05-21T15:38:43+03:00

В Уфе барсук напал на людей Фото: KEI NOMIYAMA

В двух кварталах ввели карантин по бешенству

Изменить размер текста: A A

В Уфе бешеный барсук напал на посетителей магазина.

По данным информационного агентства «Interfax», необычный инцидент произошел в одном из столичных магазинов. Известно, что животное забралось в подсобку одного из столичных магазинов, а после этого напало на покупателей.

- Пострадавшие и контактировавшие с больным барсуком сейчас получают медицинскую помощь, - сообщил источник информагентства.

Из-за происшествия власти Башкирии ввели карантин по бешенству на территории двух кварталов, ограниченных улицами Лесотехникума, Шафиева, Комсомольской и проспектом Салавата Юлаева.

Остается неизвестным, откуда бешеный барсук пришел в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU