Бешеный барсук напал на посетителей уфимского магазина
В Уфе бешеный барсук напал на посетителей магазина.
По данным информационного агентства «Interfax», необычный инцидент произошел в одном из столичных магазинов. Известно, что животное забралось в подсобку одного из столичных магазинов, а после этого напало на покупателей.
- Пострадавшие и контактировавшие с больным барсуком сейчас получают медицинскую помощь, - сообщил источник информагентства.
Из-за происшествия власти Башкирии ввели карантин по бешенству на территории двух кварталов, ограниченных улицами Лесотехникума, Шафиева, Комсомольской и проспектом Салавата Юлаева.
Остается неизвестным, откуда бешеный барсук пришел в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU