Уфимские туристы не могут вылететь домой из Турции из-за задержки рейса

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-21T10:59:36+03:00

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Уже 17 часов уфимские туристы не могут вылететь домой из Турции, курорта Анталия. Как сообщает телеканал «ГТРК – Башкортостан» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта «Уфа», самолет авиакомпании Azur Air не вылетел в столицу Башкирии из-за позднего прибытия воздушного судна в Турцию.

Отдыхающие должны были приземлиться в Уфе 21 мая в 3 часа 25 минут. Но из-за задержки они прибудут сюда в 14 часов 40 минут.

Напомним, что 19 мая задержали самолет Уфа-Москва. Пассажиры несколько часов просидели в аэропорту в ожидании вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU