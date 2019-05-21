В Башкирии около церкви обнаружено тело молодой женщины

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-21T10:46:53+03:00

Что стало причиной ее гибели пока не известно

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21 мая в башкирском Благовещенске около забора местной церкви была обнаружена мертвой молодая женщина. Что стало причиной ее гибели, пока не известно. Местные жители, которые увидели бездыханное тело, не на шутку перепугались и вызвали полицию.

В социальных сетях пользователи сообщили, что местная жительница подверглась нападению – ее, якобы, пытались изнасиловать. Однако подтвердить данный факт пока не представляется возможным. Как бы то ни было, в произошедшем сейчас разбираются сотрудники следкома по Башкирии.

Стражи порядка пока не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU