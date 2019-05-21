В Башкирии около церкви обнаружено тело молодой женщины
Что стало причиной ее гибели пока не известно
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
21 мая в башкирском Благовещенске около забора местной церкви была обнаружена мертвой молодая женщина. Что стало причиной ее гибели, пока не известно. Местные жители, которые увидели бездыханное тело, не на шутку перепугались и вызвали полицию.
В социальных сетях пользователи сообщили, что местная жительница подверглась нападению – ее, якобы, пытались изнасиловать. Однако подтвердить данный факт пока не представляется возможным. Как бы то ни было, в произошедшем сейчас разбираются сотрудники следкома по Башкирии.
Стражи порядка пока не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU