2019-05-21T09:39:44+03:00
Происшествия

В Башкирии родители обнаружили бездыханное тело трехмесячного младенца

Ребенок скончался дома в своей кроватке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег РукавицынФото: Олег РукавицынФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ишимбае родители нашли тело своего трехмесячного сына.

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Ишимбае произошла настоящая трагедия. Утром родители трехмесячного ребенка заглянули в его кроватку и обнаружили, что он не дышит. Что стало причиной его скоропостижной гибели, пока не известно.

Как только стало понятно, что малыш мертв, родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали факт смерти и сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов.

В следкоме по Башкирии информацию об этом трагическом случае подтвердили.

-Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка, - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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