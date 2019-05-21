В Башкирии родители обнаружили бездыханное тело трехмесячного младенца
В Ишимбае родители нашли тело своего трехмесячного сына.
В минувшее воскресенье, 19 мая, в Ишимбае произошла настоящая трагедия. Утром родители трехмесячного ребенка заглянули в его кроватку и обнаружили, что он не дышит. Что стало причиной его скоропостижной гибели, пока не известно.
Как только стало понятно, что малыш мертв, родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали факт смерти и сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов.
В следкоме по Башкирии информацию об этом трагическом случае подтвердили.
-Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка, - заявили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU