В Башкирии водитель автобуса сбил 44-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-21T08:13:58+03:00

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Вчера утром в городе Октябрьский произошло ДТП с участием пешеходов. Как рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, 44-летняя местная жительница и ее шестилетняя дочь переходили дорогу на зеленый свет, когда их сбил пассажирский автобус. 64-летний водитель «ПАЗика» так и не смог внятно объяснить, почему не пропустил пешеходов, и сейчас обстоятельства наезда выясняют сотрудники дорожной полиции. Пострадавшие получили различные травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU