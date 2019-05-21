На охрану госсобрания и правительства Башкирии потратят 23 миллиона рублей
Тендер появился на сайте госзакупок
На охрану депутатов и чиновник Башкирии потратят 23 миллиона рублей
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Руководство Башкирии потратит на охрану правительства и госсобрания порядка 23 миллионов рублей. Накануне на сайте госзакупок появился контракт, который заключат с охранной компанией. Так, на обеспечение безопасности депутатов и чиновников потратят 22,9 миллиона рублей. Также в сумму контракта включены услуги по охране министерства финансов и промышленности. Срок контракта – с 1 августа 2019 года по конец 2020 года.
Согласно условиям контракта, охранная организация должна будет установить на территории 21 пост охраны. 16 из точек будут работать в выходные и праздничные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU