2019-05-20T17:19:10+03:00
Общество

Радий Хабиров поручил закупить еще 350 автобусов для «Башавтотранса»

Это позволит решить проблему сообщения городов и районов с Уфой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В скором времени автопарк «Башавтотранса» пополнится еще 350 автобусами. Об этом рассказал врио главы Башкирии в социальных сетях. По словам Радия Хабирова, власти приняли решение закупить еще 180 автобусов среднего класса и 170 – малого.

Все это для того, чтобы решить пресловутую транспортную проблему в регионе, например, наладить сообщение районов и городов со столицей Башкирии.

- Ставлю задачу к 1 сентября соединить все без исключения города и райцентры республики официальным маршрутом «Башавтотранса» с Уфой, вместо тех опасных полулегальных извозчиков, которым люди вынуждены доверять свои жизни сейчас, - написал Хабиров.

Он отметил, что власти продолжают наводить порядок с транспортом и в Уфе. В третьем квартале город должен получить еще 77 автобусов, из которых 42 будут среднего класса, а 35 – большого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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