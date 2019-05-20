В Уфе снова частично перекрывают улицу Авроры
Для водителей оставят половину проезжей части
Фото: администрация Уфы
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С 25 мая в Уфе возобновляется ремонт улицы Авроры. Как сообщили в мэрии города, перекрыта будет половина проезжей части на участке от дома №2а до улицы Обской.
Уфимцев просят отнестись к этому с пониманием и скорректировать свои привычные маршруты.
Работы на этой улице начались еще в прошлом году, но они пока далеки от завершения. За этот год дорожники должны уложить асфальт на 10 тысячах квадратных метров проезжей части, установить 17 фонарей и отремонтировать 9300 «квадратов» тротуара.
ИСТОЧНИК KP.RU