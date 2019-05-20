В Башкирии найден мертвым председатель горкома КПРФ Кумертау

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-20T19:05:18+03:00

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На днях, 18 мая, первый секретарь горкома КПРФ в Кумертау был найден мертвым. Изначально сообщения о гибели 35-летнего Виталия Багрова появились в социальных сетях. По словам горожан, мужчина свел счеты с жизнью.

- Коммунисты г. Кумертау понесли невосполнимую утрату. 18 мая ушел из жизни первый секретарь Кумертауского городского отделения КПРФ Багров Виталий Александрович. Глубоко скорбим по его безвременной кончине. Выражаем искреннее соболезнование его родным и близким. Его светлая память останется в наших сердцах,— гласит сообщение в группе местного отделения партии.

В Кумертау мужчину знали многие. Местные жители скорбят по поводу его безвременной кончины.

ИСТОЧНИК KP.RU