2019-05-20T19:05:18+03:00
Общество

В Башкирии найден мертвым председатель горкома КПРФ Кумертау

Предварительно, он свел счеты с жизнью
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На днях, 18 мая, первый секретарь горкома КПРФ в Кумертау был найден мертвым. Изначально сообщения о гибели 35-летнего Виталия Багрова появились в социальных сетях. По словам горожан, мужчина свел счеты с жизнью.

- Коммунисты г. Кумертау понесли невосполнимую утрату. 18 мая ушел из жизни первый секретарь Кумертауского городского отделения КПРФ Багров Виталий Александрович. Глубоко скорбим по его безвременной кончине. Выражаем искреннее соболезнование его родным и близким. Его светлая память останется в наших сердцах,— гласит сообщение в группе местного отделения партии.

В Кумертау мужчину знали многие. Местные жители скорбят по поводу его безвременной кончины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе пропал 10-летний Петр Борисов
В Уфе психотерапевта осудили на 9 лет за надругательство над 16-летней пациенткой
В Уфе снова частично перекрывают улицу Авроры
В Уфе прекращены поиски 17-летней студентки колледжа
Бывшему прокурору Советского района Уфы предъявили еще одно обвинение
Пенсионер из Башкирии признался, что надругался над школьницей
Радий Хабиров поручил закупить еще 350 автобусов для «Башавтотранса»
В Уфе водитель иномарки сбил трёхлетнюю девочку и скрылся
«Лично привезла домой»: супруга Олега Мухаметзянова рассказала, где пропадал ее муж
В Башкирии разыскивают пропавшую 42-летнюю врача-инфекциониста
В Башкирии начали производить акустические гитары
Хозяином кафе, которое закрыла погибшая инспектор Роспотребнадзора Башкирии, оказался миллионер
Следком рассматривает несколько версий гибели инспектора Роспотребнадзора Башкирии
В Уфе водитель грузовика сбил двух школьников на мопеде
Радий Хабиров хочет создать в Уфе Аллею ненависти
В Башкирии пропала 17-летняя София Терентьева
Газ. Нефть. Технологии - выставка больших перемен
Появилось видео раскрепощенной вечеринки байкеров в уфимском детском лагере
Участок трассы М-5 в Башкирии отремонтируют за девять миллиардов рублей
Радий Хабиров прокомментировал гибель сотрудницы Роспотребнадзора по Башкирии
В Следкоме Башкирии прокомментировали смерть начальника отдела Роспотребнадзора
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
ФСБ по Башкирии сместили главу одного из районов
Задержанный в уфимском аэропорту «Superjet» оказался неисправным
В Башкирии пьяная женщина без прав устроила смертельное ДТП
В Уфе на этой неделе состоится ярмарка вакансий