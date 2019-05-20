В Башкирии начали производить акустические гитары
В Кумертау бизнесмен начал производить акустические гитары.
Как сообщает государственный портал «Башинформ», предприниматель Рустем Абдрахманов занимается производством гитар в башкирском городе Кумертау вот уже два года. Пока он производит до 200 единиц музыкальной техники в месяц. Но в ближайшее время хочет поднять планку до 300 произведенных гитар.
В местной администрации, куда Абдрахманов пришел на «Инвестчас», пообещали помочь бизнесмену. В скором времени предпринимателю предложат несколько мест, где он сможет открыть дополнительное производство гитар.
Напомним, что город Кумертау имеет статус территорией со специальными правилами для ведения бизнеса. В так называемых моногородах действуют сниженные налоги для предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU