2019-05-20T14:09:40+03:00
Общество

В Башкирии начали производить акустические гитары

Производство открылось в Кумертау
Рустем АХУНОВ
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В Кумертау открыли производство акустических гитарВ Кумертау открыли производство акустических гитар
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В Кумертау бизнесмен начал производить акустические гитары.

Как сообщает государственный портал «Башинформ», предприниматель Рустем Абдрахманов занимается производством гитар в башкирском городе Кумертау вот уже два года. Пока он производит до 200 единиц музыкальной техники в месяц. Но в ближайшее время хочет поднять планку до 300 произведенных гитар.

В местной администрации, куда Абдрахманов пришел на «Инвестчас», пообещали помочь бизнесмену. В скором времени предпринимателю предложат несколько мест, где он сможет открыть дополнительное производство гитар.

Напомним, что город Кумертау имеет статус территорией со специальными правилами для ведения бизнеса. В так называемых моногородах действуют сниженные налоги для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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