2019-05-20T16:08:35+03:00
Общество

«Лично привезла домой»: супруга Олега Мухаметзянова рассказала, где пропадал ее муж

Загулявшего мужчину ожидал серьезный разговор не только с родными, но и с полицией
Яна БАЗЕКИНА
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Выяснилось, что мужчина загулял с друзьями, не предупредив родныхВыяснилось, что мужчина загулял с друзьями, не предупредив родных
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Вчера, 19 мая, от волонтеров-поисковиков пришла радостная новость: 25-летний житель Оренбургской области Олег Мухаметзянов найден живым и здоровым и уже находится вместе со своей семьей. Напомним, что мужчину несколько дней разыскивала его супруга Александра: женщина беспокоилась, что 15 мая муж уехал в Башкирию без предупреждения и не выходит на связь. Ей даже пришлось написать заявление в полицию и попросить помощи волонтеров. А в минувшее воскресенье женщина не выдержала и лично приехала на поиски мужа в Акъяр, где по рассказам знакомым и находился Олег.

- Нашла я его, все в порядке, - делится Александра. – Оказалось, что Олег просто решил загулять с друзьями, вот почему-то меня не предупредил. Разговор у нас, конечно, был серьезный, да и в полиции ему доходчиво объяснили, что так поступать нельзя. Лично привезла мужа домой, надеюсь, больше таких фокусов он не выкинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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