Хозяином кафе, которое закрыла погибшая инспектор Роспотребнадзора Башкирии, оказался миллионер

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-20T14:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Владельцем уфимского кафе, которое закрыла погибшая инспектор Роспотребнадзора, оказался знаменитый уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров.

На прошлой неделе, 16 мая, в Уфе по решению Роспотребнадзора по Башкирии был закрыт кафе-магазин «Ферма», расположенный в историческом центре города. Цепочка событий, которая последовала вслед за этим решением надзорного органа, потрясла всю республику. Известно, что владельцем кафе является уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров.

Помимо «Фермы» знаменитому уфимскому бизнесмену принадлежит целый ряд предприятий. Так, например, его называют не иначе как медиа-магнат: ему принадлежат радиостанции «Европа плюс Уфа» и «Радио дача». Ранее в состав его холдинга входили такие средства массовой информации как телеканал «РЕН ТВ Уфа», радиостанция «Милицейская волна», газеты «Евразия» и «Рекламная газета». Некоторое время он владел информагентством «Башмедиа», которое в эпоху Рустэма Хамитова было площадкой для резкой критики региональных властей.

Кроме медиа-бизнеса Мухамедьярову принадлежит сельскохозяйственное предприятие, где выращиваются всевозможные культуры, и делается мед на пасеках. Общая площадь земель, занятых под производство до недавнего времени исчислялась сотнями гектар. Также ему принадлежит загородный клуб «Усадьба у Альберта».

В 2012 году он создал «Российскую партию народного управления». Вместе с однопартийцами он требовал ликвидировать должность президента Башкирии и сформировать в регионе парламентскую республику. Сейчас партия ликвидирована по решению ее членов.

ИСТОЧНИК KP.RU