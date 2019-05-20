Следком Башкирии рассматривает версию убийства инспектора Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-20T13:10:19+03:00

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Сыщики из Следкома Башкирии рассматривают версию убийства замначальника отдела Роспотребнадзора Башкирии Ольги Сидорчевой.

Напомним, что запутанная история произошла в Башкирии на минувших выходных. Тело инспектора нашли в одном из лесов Уфимского района республики. По одной из версий, она могла совершить суицид после того, как ее действия раскритиковал врио главы Башкирии Радий Хабиров, заступившийся за предпринимателя, которого она оштрафовала.

Сейчас уфимские следователи пытаются разобраться в непростой истории. По данным телеграм-канала, сыщики рассматривают сразу несколько версий, в том числе убийство.

Впрочем, в самом ведомстве корреспонденту «КП-Уфа» официально заявили лишь то, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU