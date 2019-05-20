В Уфе водитель грузовика сбил двух школьников на мопеде

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-20T12:55:11+03:00

В Уфе водитель автобуса сбил двух школьников на мопеде

Изменить размер текста: A A

В Уфе водитель автобуса «Луидор» сбил двух школьников на мопеде.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на улице Российской. 37-летний водитель автобуса не смог вовремя отреагировать и допустил столкновения с мопедом, на котором ехали двое подростков 15 и 16 лет. Примечательно, что школьники не имели права управлять мопедом. Пассажир мопеда получил травму.

Водитель автобуса рассказал, что школьники внезапно выехали прямо перед ним со стороны заправочной станции. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU