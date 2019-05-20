2019-05-20T12:55:11+03:00
Происшествия

В Уфе водитель грузовика сбил двух школьников на мопеде

Авария произошла на улице Российской
Рустем АХУНОВ
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В Уфе водитель автобуса сбил двух школьников на мопедеВ Уфе водитель автобуса сбил двух школьников на мопеде
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В Уфе водитель автобуса «Луидор» сбил двух школьников на мопеде.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на улице Российской. 37-летний водитель автобуса не смог вовремя отреагировать и допустил столкновения с мопедом, на котором ехали двое подростков 15 и 16 лет. Примечательно, что школьники не имели права управлять мопедом. Пассажир мопеда получил травму.

Водитель автобуса рассказал, что школьники внезапно выехали прямо перед ним со стороны заправочной станции. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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