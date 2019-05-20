2019-05-20T12:26:33+03:00
Общество

Радий Хабиров хочет создать в Уфе Аллею ненависти

Жители столицы смогут оставлять там негатив
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Радий Хабиров предложил создать в Уфе Аллею ненавистиРадий Хабиров предложил создать в Уфе Аллею ненависти
Изменить размер текста:

Радий Хабиров предложил создать в Уфе зеленую аллею ненависти.

Необычное предложение врио главы республики сделал прямо во время оперативного совещания правительства Башкирии. Послушав доклад чиновников о темпах озеленения столицы новыми деревьями, он посоветовал им быть креативнее.

- У нас русский язык богатый. Если, допустим, для Аллей любви закончились названия, то придумайте Аллею ненависти. Пускай люди туда приходят, и весь негатив оставляют, - предложил он.

Напомним, что акции по посадке новых деревьев в Башкирии начались 20 апреля. За это время участники акции «Зеленая Башкирия» высадили более 1,5 миллиона деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком Башкирии рассматривает версию убийства инспектора Роспотребнадзора
В Уфе водитель грузовика сбил двух школьников на мопеде
В Башкирии пропала 17-летняя София Терентьева
Газ. Нефть. Технологии - выставка больших перемен
Появилось видео раскрепощенной вечеринки байкеров в уфимском детском лагере
Участок трассы М-5 в Башкирии отремонтируют за девять миллиардов рублей
Радий Хабиров прокомментировал гибель сотрудницы Роспотребнадзора по Башкирии
В Следкоме Башкирии прокомментировали смерть начальника отдела Роспотребнадзора
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
ФСБ по Башкирии сместили главу одного из районов
Задержанный в уфимском аэропорту «Superjet» оказался неисправным
В Башкирии пьяная женщина без прав устроила смертельное ДТП
В Уфе на этой неделе состоится ярмарка вакансий