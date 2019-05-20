Радий Хабиров хочет создать в Уфе Аллею ненависти

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-20T12:26:33+03:00

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Радий Хабиров предложил создать в Уфе зеленую аллею ненависти.

Необычное предложение врио главы республики сделал прямо во время оперативного совещания правительства Башкирии. Послушав доклад чиновников о темпах озеленения столицы новыми деревьями, он посоветовал им быть креативнее.

- У нас русский язык богатый. Если, допустим, для Аллей любви закончились названия, то придумайте Аллею ненависти. Пускай люди туда приходят, и весь негатив оставляют, - предложил он.

Напомним, что акции по посадке новых деревьев в Башкирии начались 20 апреля. За это время участники акции «Зеленая Башкирия» высадили более 1,5 миллиона деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU